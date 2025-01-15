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Кобахидзе первым делом поедет в Азербайджан

14:22 1220

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан 17 января с первым зарубежным визитом после переизбрания на пост главы правительства.

Кобахидзе вместе с азербайджанским коллегой Али Асадовым возглавят заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном. В заседании примут участие члены правительств обеих стран.

Также запланированы встречи Ираклия Кобахидзе с официальными лицами Азербайджана.

В состав грузинской делегации войдут первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава правительственной администрации Леван Жоржолиани.

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