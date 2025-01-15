В колледже Гянджинского госуниверситета новые назначения

В Региональном колледже Гянджинского государственного университета были произведены новые назначения.

Как сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, Хошгедем Видади гызы Худиева назначена на должность заместителя директора по учебной работе, а Аслан Аладдин оглу Гулиев стал заместителем директора по воспитательной работе колледжа.

Кроме того, Х.Худиева будет временно исполнять обязанности директора колледжа.