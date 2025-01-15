Омбудсмен Сабина Алиева на заседании TÜRKOMB

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в очередном заседании Ассоциации омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркских государств (TÜRKOMB), которое прошло в онлайн-формате, сообщили в Аппарате омбудсмена.

В мероприятии приняли участие руководители и представители омбудсменов и национальных институтов по правам человека Турции, Узбекистана и Казахстана.

Во время своего выступления Сабина Алиева отметила, что Ассоциация TÜRKOMB стала эффективной платформой для обмена опытом в области прав человека. Она подчеркнула важность продолжения тесных связей между омбудсменами тюркских стран и обмена опытом в области прав человека.

Омбудсмен также подчеркнула, что в рамках деятельности TÜRKOMB Азербайджанский институт омбудсмена организовал множество актуальных мероприятий, которые значительно способствовали укреплению сотрудничества между странами-членами Ассоциации. Она предложила продолжить такие инициативы, чтобы укрепить взаимодействие и дальнейшую поддержку на платформе TÜRKOMB.

В ходе мероприятия также были представлены отчеты о деятельности омбудсменов и национальных институтов по правам человека в странах-членах Ассоциации, обсуждены планы работы на текущий год и выдвинуты новые предложения.