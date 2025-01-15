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В Госдуме увидели угрозу в договоре между Арменией и США

14:59 1193

Подписанный договор о сотрудничестве между Арменией и США, а также амбициозные планы переизбранного президента США по расширению влияния его страны «свидетельствуют о том, что Дональд Трамп может стать одним из самых серьезных оппонентов России». Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Соболев назвал ситуацию «крайне опасной для интересов России на Южном Кавказе», заявив, что «подобные договоренности противоречат геополитическим интересам Москвы».

«Безусловно, это угрожает интересам России в Закавказье. Ведь у власти в США теперь Трамп, а не хромающий и падающий Байден. Это человек, который хочет сделать Америку великой. И нам это величие совершенно ни к чему. То, что он влез в Армению, это первый звонок того, что он безусловно будет нашим противником и, наверное, самым серьезным. Конечно, есть риски и превращения Армении в анти-Россию, если они уже заключили такой договор», - добавил он.

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