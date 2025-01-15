Зеленский: Есть шанс закончить войну в этом году

Беседуя с польскими СМИ во время визита в Варшаву, Зеленский утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что выросли шансы на прекращение боевых действий в текущем году. «Трамп всерьез хочет остановить войну – это его слова, – сказал Зеленский. – Он способен оказать давление, повлиять на Россию. Я убежден, что Россия боится США, Китая и объединенной Европы».

Военные действия в Украине могут закончиться в этом году, поскольку избранный президент США Дональд Трамп прилагает большие усилия к разрешению конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Победа Украины в противостоянии с Россией критически важна для Европы, добавил Зеленский, в том числе для того, чтобы остановить Кремль, пока тот не вторгся в другие страны: «Без украинской армии Европа с российской армией не справится, потому что та больше: у России больше оружия, больше людей и она [более жестока], чем европейцы».

По мнению Зеленского, если Украина себя не защитит, «он (президент РФ) быстро пойдет дальше», а без украинской армии «у Европы, к сожалению, сегодня нет шансов против России». «Путин это знает и говорит об этом в своем кругу», – добавил Зеленский.

В этой ситуации «почему бы не укрепить Украину настолько, насколько возможно, не увеличить внутреннее производство для ваших вооруженных сил?», задается вопросом президент Украины.