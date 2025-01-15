Америка все дальше от Украины и все ближе к Путину

Американские сенаторы явно наслаждались вчера общением с Марко Рубио на слушаниях по утверждению его кандидатуры в качестве нового госсекретаря США. На них обсуждались проблемы внешней политики, а не алкоголь или секс, как на слушаниях по другому назначенцу Трампа — Питу Хегсету, которого избранный президент прочит в министры обороны. Коллеги Рубио в верхней палате Конгресса отлично знают его, ценят его опыт, и прохождение этой кандидатуры можно считать стопроцентно гарантированным. И все было вполне благостно, если бы не одно обстоятельство. При всем хорошем отношении к Рубио сенаторов интересовало, насколько независимым будет при нем внешнеполитическое ведомство. Вопрос не праздный – Трамп в первый свой срок менял госсекретарей как перчатки. Он то и дело навязывал им свою волю, не считаясь с их мнением. А те отвечали ему после своего ухода взаимностью. Рекс Тиллерсон, который проработал с Трампом 13,5 месяца, уйдя в отставку, обозвал бывшего шефа «придурком». А тот в свою очередь назвал Тиллерсона «тупым как скала».

Обмен любезностями состоялся вскоре после встречи Трампа с Путиным в Гамбурге в 2017 году. Госсекретарь тогда заявил, что президент «совершенно не был готов к этому общению». «Ты сам к этому не был готов», - отвечал ему Трамп. Новый госсекретарь Марко Рубио вряд ли осмелится говорить с Трампом на таких повышенных тонах. Ему это не с руки, тем более что он одним глазом поглядывает на выборы 2028 года. А вот вопрос с его независимостью остается открытым еще и потому, что Трамп окружил себя преданными в доску еще большими лоялистами, чем сенатор от Флориды, которые станут его послами по особым поручениям. На слушаниях Рубио, конечно, старался показать себя послушным проводником воли Дональда Трампа с его девизом America First. Уловив курс президента, что было нетрудно, он посвятил большую часть своей презентации Китаю. Именно эту страну, а не какую-то другую будущий госсек считает главной угрозой для США. «Китай доминирует в цепочке мировых поставок, - сказал Рубио. - Он наш соперник в науке и технологии, на мировом рынке, по политическому и военному влиянию».

И дальше самое интересное. «Когда будет писаться книга о XXI веке, то там найдется место всего нескольким главам о президенте Владимире Путине, - заявил Рубио. - А основное содержание будет о Китае и отношениях между США и Китаем». То, что команда Трампа считает Китай главной угрозой Америке, известно уже довольно давно. Однако не совсем понятно, как с этой угрозой будет справляться Марко Рубио, которому китайские власти запретили въезд в их страну из-за его ожесточенной критики нарушений прав уйгуров. Можно допустить, что когда он встанет во главе внешнеполитического ведомства, Пекин снимет с него проклятие в виде признания персоной нон грата. А если нет — сможет ли Рубио общаться с китайскими товарищами такого же высокого ранга и подаст ли кто-либо из них ему руку на международных форумах? Окей, признаем, слушая Рубио, что Россия не является главным врагом Америки. А как же с ней вести дела? Как заканчивать войну в Украине если не за 24 часа, то за полгода, как обещает Трамп?

«Конфликт становится «войной на истощение», - заявил Рубио, и администрация должна работать быстро, чтобы прекратить его, но обеим сторонам следует идти на уступки». В чем будут проявляться эти уступки, кандидат в госсекретари не пояснил. Однако, отвечая на вопрос одного из сенаторов, он допустил, что США могут ослабить экономические санкции против России. То есть его можно понять таким образом, что, не дождавшись уступок со стороны России и Украины, его будущий начальник Трамп сам готов пойти на уступки. Понравились ли такие рассуждения сенаторам? Далеко не всем. «Я думаю, что сегодня он (Рубио) проделал отличную работу, определяя контуры самой безответственной политики Трампа, - сказал сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута. - Похоже, что он будет проводить политику сдачи и капитуляции Украины, политику постоянной враждебности по отношению к нашим ближайшим союзникам (в Западной Европе - ред.)». Вердикт довольно жесткий. Но у демократов в Сенате есть основания так считать. Во время проведения слушаний стало известно, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон, используя свои полномочия, снял с должности председателя влиятельного Комитета по разведке Майкла Тернера. И сделал это, как сообщают все столичные СМИ, по прямому указанию Трампа. Сам Тернер также объявил, что в интервью CBS News спикер Джонсон ретранслировал «обеспокоенность в Мар-а-Лаго» (флоридская резиденция Трампа - ред.) и поспешил отреагировать на нее.