Российский олигарх остался без бизнеса и должен всем вокруг

Олигарх эпохи Бориса Ельцина Владимир Гусинский, владевший НТВ и «Эхо Москвы», остался без бизнеса и «накопил» долги почти на $7,5 млн. Ему давали деньги Николай Сенкевич, Леонид Невзлин, Анатолий Чубайс и Максим Кац, пишет «Агентство», изучившее финансовый аффидевит Гусинского.

Документ, как уточняет издание, 1 января 2025 года был представлен предпринимателем суду штата Коннектикут в США в рамках бракоразводного процесса, длящегося уже почти три года. Супруга Гусинского Елена Константину подтвердила подлинность аффидевита.

Согласно документу, долги Гусинского перед десятью кредиторами превышают $7,3 млн, тогда как оставшиеся активы оцениваются в сумму чуть более $5,9 млн. Он владеет двумя домами в Коннектикуте, автомобилем Mercedes S550, счетом в израильском банке Mizrahi-Tefahot, а также ювелирными изделиями.

Еженедельные расходы предпринимателя, если верить аффидевиту, равняются $4990. В $2308 обходится аренда жилья в Израиле, $750 уходит на продукты, $462 — на благоустройство дома, $456 — на обслуживание автомобиля, $403 — на медицину, $323 — на оплату газа, $192 — на выплаты детям, $96 — на одежду. Две оставшиеся у Гусинского компании сейчас проходят через процедуру банкротства. Это медиапроекты News Ru Israel LTD и New Media Holding LLC.

Бизнесмен также назвал своих кредиторов: экс-гендиректор «Газпром-медиа» Николай Сенкевич — $1,35 млн, A. Chubaya (двое знакомых Гусинского говорят, что это экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс) — $500 тысяч, бизнесмен Макс Барский — $480 тысяч, экс-акционер «Пробизнесбанка» Александр Железняк — $400 тысяч, бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин — $220 тысяч, бывший топ-менеджер основанных Гусинским в США русскоязычных телекомпаний Юлиус Фейнштейн — $125 тысяч, блогер Максим Кац (записан как «М.Кац») — $100 тысяч, бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт — $100 тысяч, Цви Хейфец (вероятно, экс-посол Израиля в России) — $60 тысяч.

Сам бизнесмен отказался от комментариев относительно аффидевита и своих долгов.

Ранее «Радио Свобода» писало, что Гусинский судится также с банком другого олигарха Владимира Евтушенкова (долг перед банком, оплату по которому он избегает с помощью «подпольных схем», составляет $10 млн), бывшим деловым партнером Владимиром Ленским (по делу о невыплате ипотеки на сумму $4,3 млн) и рядом других людей и компаний.