«Бездоказательное обвинение». Кремль о громком заявлении премьера Польши

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил накануне, что Россия готовила теракты против международных авиакомпаний. Об этом пишет «Медуза».

«В целом, это еще одно абсолютно бездоказательное обвинение России. Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранить лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — сказал Песков на брифинге для журналистов.

Дональд Туск заявил 16 января, что «Россия планировала воздушный террор — и не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире».

В ноябре прошлого года газета The Wall Street Journal сообщила, что, по данным источников, российская военная разведка планировала устроить поджоги на грузовых и пассажирских самолетах, летящих из Европы в США и Канаду.