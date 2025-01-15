Москва в «недоумении» от реакции Еревана

Эмоциональная негативная реакция Армении на прозвучавшие в российском телеэфире высказывания журналиста Дмитрия Киселева о Зангезурском коридоре «вызывает недоумение», так как официальная позиция Москвы Еревану хорошо известна.

«Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста, - сказала Захарова. - Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых, а во-вторых, наша официальная позиция - не точка зрения, а официальная позиция государства - хорошо Еревану известна, ее суть мы неоднократно озвучивали».

По словам Захаровой, Москва последовательно говорит о комплексном разблокировании всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 года.

Она подчеркнула, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России и по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Захарова отметила, что именно такая логика и заложена в основу деятельности трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. В рамках группы удалось добиться значительных практических результатов, вплотную подойти к восстановлению и организации железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией.

В эфире программы «Вести недели» от 12 января рассказывалось о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, его эксклавом — Нахчыванской Автономной Республикой (отделена от основной территории страны Арменией) и Турцией. Прокладывание трассы через него телеведущий Дмитрий Киселев назвал «жизненно важным» для Баку и отметил, что Ереван игнорирует требование Азербайджана открыть Зангезурский коридор.