Москва в «недоумении» от реакции Еревана
Эмоциональная негативная реакция Армении на прозвучавшие в российском телеэфире высказывания журналиста Дмитрия Киселева о Зангезурском коридоре «вызывает недоумение», так как официальная позиция Москвы Еревану хорошо известна.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста, - сказала Захарова. - Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых, а во-вторых, наша официальная позиция - не точка зрения, а официальная позиция государства - хорошо Еревану известна, ее суть мы неоднократно озвучивали».
По словам Захаровой, Москва последовательно говорит о комплексном разблокировании всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 года.
Она подчеркнула, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России и по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Захарова отметила, что именно такая логика и заложена в основу деятельности трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. В рамках группы удалось добиться значительных практических результатов, вплотную подойти к восстановлению и организации железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией.
В эфире программы «Вести недели» от 12 января рассказывалось о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, его эксклавом — Нахчыванской Автономной Республикой (отделена от основной территории страны Арменией) и Турцией. Прокладывание трассы через него телеведущий Дмитрий Киселев назвал «жизненно важным» для Баку и отметил, что Ереван игнорирует требование Азербайджана открыть Зангезурский коридор.