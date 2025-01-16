Сахиль Бабаев встретился с победителями Yüksəliş

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş («Восхождение») Илахой Бахышевой-Тахирли и Тогрулом Алекперовым, успешно прошедшими программу менторства в министерстве. Об этом сообщили в Минтруда.

Министр поздравил их с успешным завершением программы и пожелал новых успехов в дальнейшей деятельности. Сахиль Бабаев подчеркнул значимость конкурса Yüksəliş, учрежденного в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, в выявлении и поддержке перспективных руководителей и создании банка кадрового резерва.

Было рассказано о проделанной работе для того, чтобы победители конкурса могли расширить свои знания и опыт, развить свой потенциал, обеспечить им поддержку в этом направлении. Отмечено, что для них были проведены встречи в министерстве, обеспечено участие в ряде мероприятий, предоставлена подробная информация о реформах, проводимых в последние годы в Азербайджане в социальной сфере.

Илаха Бахышева-Тахирли и Тогрул Алекперов выразили благодарность за созданные условия и поддержку в развитии их знаний и навыков, а также лидерского потенциала в рамках программы.