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Пашинян готовится указать «Росатому» на дверь?

Отдел информации
16:23 1950

Хартия стратегического партнерства, подписанная 14 января в Вашингтоне между Арменией и США, не предоставляет Еревану гарантий безопасности, но создает основу для ослабления рычагов влияния России. Одним из таких рычагов является использование мирных атомных технологий.

Как известно, срок эксплуатации Мецаморской АЭС в Армении истекает в 2036 году. Поэтому Ереван уже сейчас ищет подрядчиков для строительства новой атомной станции. Известно, что переговоры на данную тему ведутся с США, Францией и Россией.

В действительности работу морально устаревшей АЭС советских времен, представляющей потенциальную угрозу для региона, следовало прекратить еще двадцать лет назад. Однако российская государственная корпорация «Росатом» регулярно модернизировала реакторы АЭС, продлевая срок их службы.

Срок эксплуатации Мецаморской АЭС истекает в 2036 году, и Ереван уже сейчас ищет подрядчиков для строительства новой атомной станции

Не секрет, что Россия использует мирный атом как один из инструментов реализации своих геополитических интересов. За счет предоставления льготных государственных кредитов «Росатом» берется за строительство атомных станций в других странах стоимостью в миллиарды долларов. Это увеличивает экономическую зависимость таких стран от Москвы, а также создает долгосрочную зависимость от подрядчика в вопросах обеспечения АЭС ядерным топливом. «Росатом», особенно за последние годы, активно лоббирует строительство атомных станций в бывших советских республиках.

Армения в рамках стратегии по сокращению зависимости от России в энергетической сфере, а при возможности — полного ее устранения стремится к сотрудничеству с западными странами для строительства новой АЭС. В течение некоторого времени между Ереваном и Вашингтоном велись переговоры о строительстве малых атомных электростанций. Подписанное соглашение о стратегическом партнерстве создает правовую основу для экспорта США мирных атомных технологий в Армению. Согласно документу, предполагается углубление сотрудничества между Арменией и США в атомной сфере.

В частности, речь идет о присоединении Армении к «Соглашению 123». Данный документ является частью американского Закона об атомной энергии от 1954 года и относится к разделу «Сотрудничество с другими государствами». Формально его цель — ядерное сдерживание и предотвращение распространения ядерного оружия. Однако, по сути, это инструмент продвижения американских ядерных технологий в странах, решивших развивать мирный атом. Соглашение включает ряд строгих требований к подписавшей его стороне. Они, в частности, касаются запрета на обогащение и переработку ядерных материалов. Одним из первых пунктов соглашения значится аудит всей атомной инфраструктуры страны специалистами Госдепартамента США и Комиссии по ядерной энергетике.

Армения присоединяется к «Соглашению 123»

США получают возможность продавать стране реакторы, сопутствующее оборудование, топливо и другие технологии. Причем это происходит на безальтернативной основе, что, по сути, позволяет Вашингтону установить полный контроль над атомной энергетикой государства, заключившего с ними соглашение.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на церемонии подписания документа заявил, что начнутся отдельные переговоры по сотрудничеству с США в атомной сфере. «Мы начинаем переговоры по соглашению о сотрудничестве с Соединенными Штатами в атомной сфере, широко известному как «Соглашение 123». Этот документ создаст основу для сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному развитию ядерной отрасли в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности, защищенности и нераспространения», — заявил Мирзоян.

Углубление сотрудничества Армении и США может в конечном итоге привести к уходу «Росатома» из Армении, что станет потерей одного из значимых рычагов влияния России

Политолог и руководитель Центра региональной демократии и безопасности в Ереване Тигран Григорян отмечает, что положения о сотрудничестве в сфере энергетики, включенные в хартию партнерства между Ереваном и Вашингтоном, являются весьма значимыми наряду с оборонной и сферой безопасности. Это открывает возможности для экспорта американских технологий мирного атома в Армению. «Я считаю, что энергетический сектор также достаточно интересен, особенно акцент на атомной энергетике и возобновляемых источниках энергии. Думаю, США имеют как желание, так и обязательства самостоятельно построить новую АЭС в Армении», — подчеркнул он.

Углубление сотрудничества Армении и США в области ядерной энергетики и определение этого направления как отдельного аспекта стратегического партнерства неизбежно вызывает напряжение в Москве. Это сотрудничество может в конечном итоге привести к уходу «Росатома» из Армении, что станет потерей одного из значимых рычагов влияния России.

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