Москва не хочет отдавать Приднестровье Молдове

В приднестровском регионе Молдовы, где с первых дней года разрастается гуманитарная катастрофа после прекращения поставок газа из России, уже ожидают решения проблем в ближайшее время. Местный лидер Вадим Красносельский после неанонсированного визита в Москву сообщил, что газ снова потечет на левый берег Днестра, и даже обещал кое-что выделить правобережным жителям. Правда, не всем. Кишиневу предстоит побеждать энергетический кризис своими методами в условиях предвыборного года. Глава тираспольской администрации, называемый в по-прежнему непризнанном Приднестровье «президентом», неожиданно созвал 15 января пресс-конференцию, где сообщил, что побывал в Москве и лично договорился о возобновлении поставок газа на левый берег Днестра. Причем они начнутся в самые ближайшие дни. Вопрос в том, по какому маршруту туда попадет газ после закрытия транзита через Украину две недели назад.

Тирасполь возвращает российский газ В этой ситуации есть и другие вопросы, как всегда, не лишенные пикантности, если учесть двусмысленный статус региона и крайне напряженные отношения официального Кишинева с Кремлем. Так, например, Красносельский, будучи руководителем сепаратистской территории – хотя в Молдове и избегают такого определения, – осуществлял свой вояж через международный аэропорт Кишинева. Другого пути, собственно, и нет, поскольку у Приднестровья есть граница, - опять же уточним, молдавская граница, – только с Украиной, куда лидеру пророссийского анклава путь заказан. На этот вопрос дала ответ избранный президент Молдовы Майя Санду. «Я знаю о визите Красносельского в Москву, и это еще одно доказательство того, что Кишинев не препятствует поиску решения. Мы хотим, чтобы как можно скорее у жителей Приднестровского региона, на левом берегу, были электричество, тепло и вода», - сказала она после заседания Совета Высшей Безопасности в Кишиневе, на котором обсуждались антикризисные меры. Гуманитарная катастрофа на левом берегу Днестра и в ряде сел Зоны безопасности, возникшей в результате Приднестровского конфликта, разрасталась после Нового года рекордными темпами. Все началось после ранее объявленного прекращения подачи газ в регион 1 января. Помимо прекращения контракта о транзите газа через Украину, «Газпром» мотивировал это долгом своей дочерней компании «Молдовагаз», превышающим $700 млн. Кишинев признает за собой около 10% от этой суммы, опираясь на результаты аудита, который проводили международные специалисты. «Газпром» не признает результаты аудита. Осенью молдавский министр энергетики пытался вести переговоры с российским концерном, но потерпел неудачу и вскоре был отправлен в отставку.

В ходе переговоров речь шла именно о поставке газа в Приднестровье, поскольку Кишинев после начала военных действий в соседней Украине отказался от российского газа и перешел на европейские закупки, невзирая на разницу в цене. Для жителей Молдовы ввели компенсации, но рост цен на энергоносители все равно вызвал и повышение стоимости других товаров услуг, и инфляцию, и другие социально-экономические проблемы. Однако частично сдерживать кризис позволяло относительно дешевое электричество с Молдавской ГРЭС, стоящей в Приднестровье и обеспечивающей более половины территории Молдовы. Эта часть проблемы стала определяющей в нынешнем молдавском кризисе и инициации осенних переговоров с Москвой, ведь электроэнергия из Румынии и ЕС стоит значительно дороже. Впрочем, правобережная Молдова, хотя и по высоким тарифам, обеспечена и газом, и теплом, и светом. Приднестровью, получавшему все минувшие годы российский газ фактически бесплатно и продававшему, пусть и недорого, электричество МолдГРЭС, пришлось в первые недели года очень несладко.

Катастрофа в Приднестровье Местная администрация сразу предупредила о веерных и аварийных отключениях электричества. Дело в том, что Приднестровье газифицировано на 97%, то есть и подача тепла, и работа соцучреждений, деятельность предприятий, включая электростанцию, обеспечивается подачей газа. В итоге МолдГРЭС перевели на уголь. При этом к концу прошлой недели отключенными от газа оказались более 70 тысяч местных жителей, то есть около одной пятой населения – речь идет о 122 населенных пунктах, включая города. Тепло и горячая вода в дома тоже поступать перестали. В более или менее выгодном положении оказались обладатели дровяных печей и плит, преимущественно в сельской местности. Кстати, дрова после электрообогревательной техники стали в Приднестровье самым ходовым товаром. Тираспольское руководство пытается избежать спекулятивной торговли в этой сфере и регулировать продажу древесины по установленным квотам. Одновременно приднестровцы начали скупать печи-буржуйки и публиковать в соцсетях посты на тему «как из подручных материалов собрать печку дома». Местный «Электромаш» регистрирует рекордный спрос на буржуйки. В домах тепла нет. Как рассказывают сами жители, обогревающиеся с помощью электрокаминов, жилье остывает очень быстро, и температура +13 градусов – не самый худший вариант. Для решения проблемы холода в Приднестровье открыли «пункты обогрева», куда люди приходят порой даже с домашними животными; там есть кровати с пледами, телевизоры и главное – отопление. Для особо уязвимых расширили число мест с бесплатным горячим питанием. Что касается учебных заведений, то школьникам продлили каникулы до 20 января, а большую часть детских садов закрыли, оставив пару десятков «дежурных». В начале этой недели приднестровская администрация заговорила о переводе некоторых из них на круглосуточный режим, что обусловлено, вероятнее всего, не только холодом у людей в домах, но и переводом части предприятий на ночной режим работы. В городе Бендеры начали установку угольных котлов в открытых детсадах.

Часть приднестровских промышленных предприятий действительно стала работать по ночам. Например, большая швейная фабрика в городе Дубоссары перешла на такой график, и ее работницы – коллектив преимущественно женский – даже радуются тому, что производство не закрыли в отличие от ряда других. Так, один из крупнейших во всей стране Молдавский металлургический завод в очередной раз стоит: более 2 тыс. человек остались без заработка. В Тирасполе все еще продолжает выпекать хлеб основное профильное предприятие, хотя и с сокращенным ассортиментом. Более мелкие производители вынуждены были на время закрыться, как и многочисленные заведения общепита, магазины и другие учреждения. Особенно тяжело приходится семьям, где есть лежачие больные и другие люди, которым требуется уход. Они нередко ищут способы перебраться к родственникам в правобережную Молдову или устроить близких в молдавские больницы. Жители правого берега Днестра в помощи, как правило, не отказывают – частные лица, несмотря на собственную сложную ситуацию, собирают гуманитарные грузы, включающие продукты питания, теплую одежду, свечи и другое. Помогают и в особых случаях. Например, через соцсети в Молдове находят передержку для домашних питомцев из Приднестровья, которым нужно находиться в тепле. Тем не менее приднестровцы не унывают настолько, насколько можно было бы ожидать в подобных обстоятельствах. В соцсетях они, конечно, публикуют ролики о своем бедственном положении, жалуются на действительно экстремальные условия, но периодически говорят о том, что готовы потерпеть, что «им не привыкать» и что Россия все равно поможет.

Несбыточные надежды и реальность Аналогичные высказывания звучали и из уст приднестровских руководителей в течение этих кризисных недель. В частности, говорилось в контексте отсутствия газа и остановки крупных производств, что они могут встать навсегда, если простой продлится слишком долго, но этого не произойдет, потому что скоро газ в Приднестровье вернется. Со стороны подобное можно было воспринять до недавнего времени лишь как утешительную риторику для местного населения. На днях о возобновлении поставок первым всерьез заговорил ушедший в отставку после переговоров с «Газпромом» министр энергетики Молдовы Виктор Парликов. Согласно его прогнозу, «максимум через пару недель или месяц «Газпром» снова будет поставлять газ» Приднестровью. По словам экс-чиновника, «разыгрывается заранее спланированный сценарий» с целью компрометировать молдавскую правящую власть во главе с Майей Санду перед парламентскими выборами. «Конечная цель всего этого — создать политический эффект, в первую очередь на правом берегу Днестра. Если произойдет возобновление поставок в приднестровский регион, скорее всего, речь уже не идет о прежних объемах, а только для потребления внутри Приднестровья без электричества для правобережья», - сказал Парликов. Спустя всего два дня после его предсказаний Красносельский заявил о такой системе подачи газа – только для приднестровских нужд и в виде «гуманитарно-технической помощи», иначе говоря, бесплатно. То есть в Приднестровье снова будут несравнимо более низкие цены на коммунальные услуги для потребителей, а остальной Молдове предстоит пользоваться дорогим газом и электричеством из Европы.

Отвечая на вопрос о почти секретном, незаявленном визите в Москву, тираспольский руководитель кокетливо отметил, что «работает на результат», а не на пиар, и пообещал организовать компенсации для населения за понесенный ущерб. Скупой на общение с прессой Вадим Красносельский на этот раз подробно объяснил, что МолдГРЭС не может долго работать на угле из-за ускоренного износа оборудования, что газ начнет поступать «в скором будущем» и что все системы уже готовы к возобновлению газоснабжения. Поблагодарив жителей региона за выдержку и призвав их потерпеть «еще чуть-чуть», он, конечно, возложил ответственность за произошедшее на молдавские власти, заявив при этом, что «Молдова никогда не платила и не будет платить за газ, поставляемый в Приднестровье со стороны Российской Федерации», а платила лишь по 6,6 цента за киловатт электричества, и Тирасполь не в ответе за дороговизну энергоносителей на правом берегу. «Я хочу сразу пресечь спекуляции о том, что кто-то не хочет пропускать либо поставлять газ. Это неправда. У меня сложилось мнение, знания, что ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам природного газа в Приднестровье. Надо просто договориться, надо подписать соглашение, надо работать в этом направлении», - сказал Красносельский на брифинге, добавив слова благодарности Майе Санду за недавнее обещание не препятствовать поставкам газа приднестровскому региону.

Как доставить газ без украинского транзита Это обещание проливает свет на потенциальный маршрут доставки голубого топлива, который может попасть на левый берег Днестра по молдавской газотранспортной сети из Румынии или через Трансбалканский коридор. Пока технические подробности отсутствуют, но тираспольский лидер призвал президента Молдовы к личному общению. Вернувшись из Москвы, Красносельский немедленно встретился с главой ОБСЕ в Молдове, проинформировал о результатах поездки и заручился поддержкой в том, что касается обещания Майи Санду не препятствовать поставкам газа. Одним словом, Тирасполь, открестившись от споров Молдовы и «Газпрома», готовится открывать школы, производства и другие учреждения. К тому же там готовы продолжить поставлять газ по своим внутренним расценкам дюжине сел, подконтрольных Кишиневу. И здесь тоже складывается весьма драматическая ситуация. Географически Приднестровье – это узкая долина протяженностью чуть более 400 км, расположенная на восточном берегу Днестра. В нее вклиниваются участки, оставшиеся после военных действий под контролем Кишинева. На западном, правом, берегу также есть участки, подконтрольные Тирасполю. Весь этот сложный периметр стал так называемой Зоной безопасности. В 12 сел (по другим данным, 14) газ поступал из левобережной энергосистемы и стоил в разы дешевле, чем в остальной Молдове. После прерывания поставок эти села оказались в том же положении, что и левобережье. В Кишиневе Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила переподключить их к централизованной системе правого берега. «Молдовагаз» немедленно начал проектирование и уже передал нужную документацию госорганам, а также рапортовал о сроке проведения работ в 3 месяца. Но зависимые от Приднестровья села отнюдь не стремятся к реализации такого решения, о чем жители одного из них не преминули сообщить лично президенту Майе Санду, которая посетила пострадавший населенный пункт на прошлой неделе. Как ни старалась она убедить сельчан, ей ответили, что лучше «отапливаться кизяком», чем оплачивать молдавские счета.