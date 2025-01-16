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В Москве не ждут от миссии ЕС ничего, кроме дестабилизации

16:50 720

Россия регулярно говорит о конфронтационной сущности «наблюдательной миссии ЕС в Армении». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Антиазербайджанские, антироссийские, антииранские задачи этой миссии очевидны. Тем более к ней подключаются и страны НАТО. Очевидно, что это геополитический проект, который используется для закрепления присутствия коллективного Запада в регионе. Его задачи нам хорошо понятны: дестабилизация ситуации и использование ее против народов региона Южного Кавказа», - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что от наблюдательной миссии ЕС не стоит ждать ничего, кроме дестабилизации военно-политической обстановки и превращения региона Южного Кавказа в арену геополитического соперничества. Она подчеркнула, что миссия ЕС - это инородное тело для Южного Кавказа, а все актуальные вопросы, которые стоят перед регионом, должны решаться коллективными усилиями без вмешательства извне.

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