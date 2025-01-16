У крупнейшего НПЗ в России проблемы

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Волгоградской области остановил работу одной из двух установок гидроочистки дизельного топлива после пожара, пишет Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли.

Один из собеседников агентства уточнил, что пожар произошел на установке №18 с суточной производительностью 9500 метрических тонн. По словам другого источника, пожар потушен, но пока неясно, сколько времени потребуется на ремонт.

В «Лукойле» на запрос о комментарии не ответили.

Местный портал V1 со ссылкой на очевидцев писал, что сильный пожар на предприятии в Красноармейском районе города начался около четырех часов утра. В оперативных службах сообщили, что пожар был вызван внутренними причинами, а не внешним воздействием, подтвердив, что на заводе загорелась установка № 18 и два теплообменника.

Волгоградский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1957 году, а в состав «Лукойла» вошел в 1991 году. Это один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность предприятия составляет 15,7 миллиона тонн в год.