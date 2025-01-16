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Китайцы хотят купить заводы Volkswagen в Германии

17:07 830

Китайские компании и власти проявляют интерес к немецким автозаводам, которые планируется закрыть, особенно к предприятиям концерна Volkswagen, пишет Reuters со слов источника, знакомого с планами китайского правительства.

Покупка немецких заводов позволила бы Китаю укрепить свое влияние в автомобильной промышленности Германии. Несмотря на то что китайские компании уже вкладывают средства в различные отрасли немецкой экономики, производство автомобилей в Германии остается новым рубежом для них.

Инвестиции в немецкие автозаводы могут стать самым политически чувствительным шагом Китая, пишет Reuters. Volkswagen, долгое время символизировавший промышленную мощь Германии, столкнулся с проблемами из-за экономического спада и перехода к зеленым технологиям. Производство электромобилей в Германии могло бы помочь китайским компаниям избежать пошлин ЕС на импортные автомобили, что дополнительно усилило бы их конкурентоспособность по отношению к европейским автопроизводителям.

Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Дрездене и Оснабрюке в рамках программы сокращения затрат, но готова продать завод в Оснабрюке китайскому покупателю. Представитель компании подтвердил, что ее цель — найти жизнеспособное решение, которое учитывало бы интересы фирмы и ее сотрудников. При этом китайские компании обеспокоены реакцией немецких профсоюзов, которые требуют гарантий рабочих мест и сохранения производства.

Как пишет Reuters, многие китайские автопроизводители рассматривают возможность открытия заводов в Европе. Некоторые уже строят заводы в странах с более низкими затратами, таких как Венгрия и Турция.

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