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Экс-чиновник Минобороны Азербайджана получил 10 лет

Отдел спорта
18:51 1583

Завершился судебный процесс над Джабраилом Оруджевым, занимавшим должность начальника финансовой службы в различных воинских частях Министерства обороны и арестованным за хищения в подведомственных министерству воинских частях.

Решением Бакинского военного суда Джабраил Оруджев приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на 2 года.

Государственный обвинитель требовал для Оруджева 11 лет лишения свободы.

 

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