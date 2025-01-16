Экс-чиновник Минобороны Азербайджана получил 10 лет
18:51 1583
Завершился судебный процесс над Джабраилом Оруджевым, занимавшим должность начальника финансовой службы в различных воинских частях Министерства обороны и арестованным за хищения в подведомственных министерству воинских частях.
Решением Бакинского военного суда Джабраил Оруджев приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на 2 года.
Государственный обвинитель требовал для Оруджева 11 лет лишения свободы.
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