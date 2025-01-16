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Переговоры глав МИД Азербайджана и Грузии в Баку

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17:15 530

В Баку с визитом находится министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Согласно публикации МИД Азербайджана в соцсети X, вначале состоялась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Макой Бочоришвили.

После встреча продолжилась в расширенном составе. Были обсуждены политические, экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные и гуманитарные направления азербайджано-грузинского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

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