Москва об авторах фейкового письма Лаврова Байрамову

Авторы фальшивого письма якобы от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес главы дипведомства Азербайджана Джейхуна Байрамова по теме крушения в Актау пассажирского самолета авиакомпании AZAL хотели нанести удар союзническим российско-азербайджанским отношениям.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Этот фейк составлен на неплохом английском языке, поэтому, кто там стоит за этими историями, кому это все нужно, - я думаю тем, кто хочет нанести удар союзническим российско-азербайджанским отношениям, - считает Захарова. - [Тем], кто в том числе все эти годы, шаг за шагом по-разному разрушает общеевропейскую авиационную логистику, кто ставит препоны на пути совершения авиаперелетов в воздушном пространстве нашей страны, нашего региона».

«Таких игроков в мутных водах немало», - заявила российский дипломат.