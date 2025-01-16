Сотрудникам Минтруда вручили награды

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 27 декабря 2024 года 12 сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения награждены медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе» за эффективную работу в сфере социальной защиты.

Как сообщили в пресс-службе министерства, сегодня им были вручены награды. На встрече министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев от имени награжденных сотрудников министерства выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу. Сахиль Бабаев отметил высокую оценку главой государства работы сотрудников, отличившихся эффективной деятельностью в процессе социальных реформ, в течение 2018-2024 годов 147 сотрудников министерства были удостоены государственных наград.

Министр поздравил сотрудников и пожелал им новых достижений. На встрече была представлена информация о проделанной в министерстве в области кадровой политики и управления человеческими ресурсами работе.

Сотрудники, удостоенные государственных наград, выразили благодарность главе государства за высокую оценку их работы, подчеркнули, что они и впредь будут упорно трудиться, чтобы внести свой вклад в процессы развития системы социальной защиты.