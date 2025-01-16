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Важные договоренности Азербайджана и Армении

18:13 3412

16 января 2025 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялась одиннадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между двумя странами и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между РА и АР.

В ходе встречи стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ и пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка – с района точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Азербайджана и Армении с Исламской Республикой Иран.

Стороны также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ. Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.

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