Важные договоренности Азербайджана и Армении

16 января 2025 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялась одиннадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между двумя странами и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между РА и АР.

В ходе встречи стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ и пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка – с района точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Азербайджана и Армении с Исламской Республикой Иран.

Стороны также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ. Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.