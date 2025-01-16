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Трамп ужесточит санкции против России

18:19 2121

Советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать дипломатическому разрешению конфликта между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уходящая администрация Байдена в пятницу ввела самые масштабные санкции против российской нефти с начала войны в Украине. Это ставит вопрос о том, как будет действовать Трамп, — учитывая его обещания быстро положить конец конфликту.

Как пишет Bloomberg, команда Трампа рассматривает два основных подхода. Первый включает некоторое послабление в отношении российских производителей нефти — это могло бы помочь заключить мирное соглашение. Второй вариант, напротив, предусматривает усиление санкционного давления. Оно станет дополнительным рычагом давления на Россию на переговорах по Украине.

Советники Трампа в конечном итоге будут решать те же проблемы, что и администрация Байдена — как избежать крупных перебоев в поставках и роста цен на нефть в условиях, когда США ввели санкции против трех ведущих производителей. Помимо России, это еще Иран и Венесуэла.

Новые меры могут включать более строгое применение вторичных санкций в отношении торговли нефтью. Наказывать будут как европейских грузоотправителей, так и азиатских покупателей, включая крупные организации в Китае и Индии. Другой возможный подход: настаивать на более жестких мерах в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть через жизненно важные датские и турецкие контрольные точки.

Смягчение санкций может включать повышение ценового потолка до уровня выше $60 за баррель.

На слушаниях по утверждению в среду на должность госсекретаря Марко Рубио назвал санкции ключевым рычагом, который может привести к мирному урегулированию.

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