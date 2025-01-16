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Мариана Василева уволена с должности замминистра молодежи и спорта

18:30 3465

Мариана Василева освобождена от должности заместителя министра молодежи и спорта Азербайджана, сообщает APA.

Она была назначена на этот пост в ноябре 2021 года.

Как сообщает APA, 31 декабря прошлого года Фонд этики Международной федерации гимнастики (FIG) подверг Василеву санкциям за якобы «жестокое обращение и физическое насилие в отношении гимнасток, требование тренироваться, когда гимнастки были не в состоянии это делать, подвергая риску их благополучие и здоровье, удержание финансов и/или вознаграждений у гимнасток, лишение гимнасток связи с семьями».

В результате она была отстранена от участия в любых мероприятиях FIG и других международных мероприятиях на 8 лет. Ей было пожизненно запрещено быть главным тренером в любой федерации, связанной с FIG. Был отозван диплом «Почетного тренера», выданный в 2019 году Международной федерацией.

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