Мариана Василева уволена с должности замминистра молодежи и спорта

Она была назначена на этот пост в ноябре 2021 года.

Как сообщает APA, 31 декабря прошлого года Фонд этики Международной федерации гимнастики (FIG) подверг Василеву санкциям за якобы «жестокое обращение и физическое насилие в отношении гимнасток, требование тренироваться, когда гимнастки были не в состоянии это делать, подвергая риску их благополучие и здоровье, удержание финансов и/или вознаграждений у гимнасток, лишение гимнасток связи с семьями».

В результате она была отстранена от участия в любых мероприятиях FIG и других международных мероприятиях на 8 лет. Ей было пожизненно запрещено быть главным тренером в любой федерации, связанной с FIG. Был отозван диплом «Почетного тренера», выданный в 2019 году Международной федерацией.