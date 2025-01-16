Армения хочет индо-французские гаубицы
19:03 815
Армения хочет закупить индо-французские гаубицы Trajan, сообщают индийские СМИ.
По их сведениям, крупная оборонная система, разработанная совместно Индией и Францией, получила экспортный заказ от третьей страны, продемонстрировав потенциал совместной разработки и недорогого индийского производства.
Поставки произойдут в ближайшие месяцы. Армения также получает многоствольные ракетные установки Pinaka и системы ПВО Akash из Индии.
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