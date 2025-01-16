Путин ждет «особого гостя» из США

На Парад Победы в 2025 году в Москву должен прибыть «особый гость из США». Об этом сообщил журнал Newsweek. Кто конкретно должен посетить Россию, не сообщается.

«(Российский лидер Владимир) Путин на 9 Мая ожидает «большого гостя» из США. Источник не стал уточнять, кто это может быть, присутствие избранного президента США Дональда Трампа было бы фантастическим», — передает Newsweek. Там предположили, что, скорее всего, Россию посетит кто-нибудь из будущей администрации Трампа.