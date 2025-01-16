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Жесткие заявления Байрамова в адрес США

19:34 1310

Азербайджан был "наказан" со стороны США сохранением 907-ой поправки за восстановление своего суверенитета в 2023 году. Об этом этом 16 января в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"В сентябре 2023 года Азербайджан восстановил свой суверенитет, проведя 23-часовую антитеррористическую операцию на своей суверенной территории. Вскоре после этого мы стали свидетелями несовместимых с международным правом нападок со стороны США. Существовал [в США] санкционный документ, называемый поправкой 907 к Акту в поддержку свободы, принятому в 1992 году, действие которого в отношении Азербайджана приостанавливалось на протяжении многих лет.

Однако, в последний раз это приостановление не произошло, и спустя 20 лет Азербайджан был в своем роде "наказан" именно за восстановление своего суверенитета", - отметил глава МИД.

Министр также прокомментировал деятельность USAID в Азербайджане, отметив, что она "в большей степени способствовала продвижению интересов США".

"Несмотря на это, Азербайджан заявил, что если США заинтересованы в оказании помощи Азербайджану, то эта помощь должна предоставляться официально и полностью прозрачно", - сказал Байрамов.

Министр добавил, что с 1 июля 2024 года деятельность USAID в Азербайджане де-юре невозможна.

Он напомнил, что с 2000 года существовал рамочный документ.

"Мы проанализировали положения этого документа и то, как их выполнение происходило в последние годы. Выяснилось, что их деятельность [USAID] не служила интересам Азербайджана, а была направлена на реализацию повестки США в Азербайджане. На основании этого, в соответствии с положениями соглашения, нами были направлены уведомления, и мы заявили о своей незаинтересованности в продлении соглашения на действующих условиях", - сказал Байрамов.

Министр заявил, что срок действия данного соглашения истекал в феврале 2024 года.

"В этот период из США на самом высоком уровне поступали сообщения о продолжении сотрудничества в рамках USAID. Мы проинформировали противоположную сторону о необходимости переговоров по условиям и направили США свои предложения в письменной форме. Однако, с февраля по июнь США пытались диктовать свои условия и навязать их Азербайджану, не учитывая легитимных интересов нашей страны. С учетом этого, азербайджанская сторона приняла решение больше не продлевать данное соглашение", - добавил Байрамов.

В связи с этим он сказал: "Пришло время прекратить их деятельность. Нет необходимости в дальнейшем присутствии и представительстве USAID в Азербайджане, и момент для полного прекращения их деятельности уже настал".

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