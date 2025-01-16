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И Джорджеску транслирует российскую пропаганду

19:54 299

НАТО «пытается развязать третью мировую войну через Румынию», заявил победитель первого тура аннулированных выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску в интервью американскому блогеру Алексу Джонсу. Оно было опубликовано в соцсети X.

«[Марк] Рютте, генсек НАТО, навязывает свои правила и стремится спровоцировать третью мировую войну в регионе, посредством, в частности, Румынии. Это самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся», — заявил Джорджеску.

Политик раскритиковал руководство альянса, назвав их «рабами», и добавил, что без Румынии «нельзя контролировать войну в Украине».

Ранее 12 января Джорджеску допустил использование НАТО румынской базы «Михаил Когэлничану», на которой по завершении стройки можно будет разместить до 10 тыс. человек, в случае войны с Россией.

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