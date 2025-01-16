Россия «спокойно» ждет сигнала от США

«Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет», - сказал Ушаков.

Так Ушаков прокомментировал сообщения о том, что уже ведется подготовка к встрече Путина и Трампа.

«Пока нет (контактов). Президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы», - добавил он, отвечая на вопрос, есть ли какие-то контакты с США сейчас на этот счет.

Он отметил, что встрече будут предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ.

«Потом уже решаются вопросы о дальнейшем развитии диалога, включая возможный разговор на высшем уровне», - сказал Ушаков.

«Обычно приходящий во власть президент или глава правительства первый осуществляет звонок», - добавил он.