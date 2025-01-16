Фицо анонсировал скорую встречу с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Это следует из его заявления, пишет издание iRozhlas.

"Мы ищем другую дату, которая должна состояться в ближайшие несколько дней", - ответил он на вопрос журналиста по этому поводу во время своего визита в восточную Словакию. По его словам, администрация работает над поиском приемлемой даты.

Фицо ранее предложил провести встречу по вопросу восстановления транзита газа через Украину в Словакии, Зеленский тогда пригласил Фицо приехать в Киев в пятницу. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сказал, что Фицо не поедет в Киев на встречу с Зеленским.