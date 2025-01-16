Зеленский назвал противников вступления Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, выступающие против членства страны в НАТО. Об этом украинский лидер сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По его словам, против вступления Украины в НАТО выступают Венгрия, Германия, Словакия и США.
«Эта информация уже не является секретом. Четыре упомянутые страны не хотят видеть нас в НАТО», - отметил Зеленский.
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