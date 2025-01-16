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Американские аналитики: «Россия аннексирует Беларусь»

21:47 381

Россия де-факто аннексирует Беларусь: хотя этот процесс еще не завершен, он уже достиг той стадии, когда Кремль способен через Минск угрожать восточным странам НАТО и Украине, говорится в исследовании Института изучения войны (ISW).

«Для реализации своих реваншистских целей Москва будет по своему усмотрению эксплуатировать географические, экономические и человеческие ресурсы соседней страны. И этот процесс не закончится даже с возможным уходом Владимира Путина», - утверждают аналитики.

По их мнению, подчинение белорусского государства, которому грозит полная потеря суверенитета, – долгосрочная продуманная стратегия Кремля, которая реализуется по всем государственным каналам в военной, политической и экономической сферах.

«Де-факто подчинение Беларуси, если оно будет завершено, станет первой со времен Второй мировой войны успешной аннексией целой страны, внеся вклад в стратегические усилия Кремля по разрушению основанного на правилах международного правопорядка, в котором все государства являются суверенными.

Кремль может добиться фактической аннексии Беларуси даже в самом благоприятном сценарии, когда Запад поможет Украине победить Россию в войне и укрепит восточный фланг НАТО. Такое развитие событий будет иметь серьезные последствия для безопасности стран на восточном фланге альянса, поскольку Россия сможет использовать Беларусь как для восстановления своей экономики, так и для подготовки удара, например, по странам Балтии и Польше, не говоря уже о той же Украине», - пишет ISW.

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