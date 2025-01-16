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В Баку открывается крупнейший в мире центр продаж Bugatti

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10:08 1411

Потрясающие новости для любителей роскошных автомобилей: Bugatti готовится открыть в Баку крупнейший в мире автосалон. Шоу-рум, открытие которого запланировано на этот месяц, станет важной вехой в истории мирового присутствия культового бренда. Али Назар, владелец Nazar Holdings и коллекционер ультра-роскошных спортивных автомобилей, поделился гордостью за реализацию этого важного проекта: «Мы рады сообщить, что новый шоу-рум Bugatti в Баку станет не только самым большим в мире, но и настоящим воплощением наследия бренда в области роскоши и инноваций», — подчеркнул он.

В дополнение к этому захватывающему новому проекту Nazar Holdings расширила свое партнерство с Bugatti, включив в него Турцию, Грузию, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Этот шаг укрепляет позиции Nazar Holdings как крупного игрока на региональном рынке автомобилей класса люкс. В рамках мероприятия компания Nazar Holdings представит в Баку новейшую модель Bugatti — Bugatti Tourbillon. Поставки данной модели заказчикам планируется начать в 2026 году. Поклонники и автолюбители получат возможность увидеть этот шедевр вблизи в новом выставочном зале в ближайшем будущем.

Nazar Holdings является не только официальным партнером Bugatti, но и представляет в Азербайджане другие известные бренды, такие как Ferrari, Lamborghini и Aston Martin. Этот великолепный автосалон в Баку подтвердит статус города как центра роскоши и инноваций, предлагая автолюбителям непревзойденный опыт в мире высокопроизводительных автомобилей.

Следите за торжественным открытием и не упустите возможность познакомиться с наследием Bugatti поближе в крупнейшем в мире выставочном зале.

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