USD 1.7000
EUR 1.7488
RUB 1.6559
Подписаться на уведомления
Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков
Новость дня
Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков

Турецкие военные встречают азербайджанских бойцов

ВИДЕО
22:12 1581

В рамках подготовки к совместным учениям «Зимние учения-2025», которые пройдут в турецком городе Карс в соответствии с подписанным между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве, состоялась церемония обмена государственными флагами двух стран, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии совершил марш-поход из города Нахчыван через погранично-пропускной пункт Садарак к мосту «Умид» над рекой Араз. В то же время знаменный взвод Вооруженных сил Турецкой Республики совершил марш-поход из Карса к месту проведения церемонии.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции на мосту «Умид» состоялась церемония обмена государственными флагами двух стран.

Выступивший на мероприятии по случаю отправки на место учений личного состава и военной техники, которые будут задействованы в учениях, командующий Отдельной общевойсковой армии генерал-майор Кянан Сеидов рассказал о важности совместных военных учений и пожелал успехов участникам учений.

После мероприятия подразделения, которые будут задействованы в учениях, отбыли из города Нахчыван.

Согласно плану учений, военнослужащие выполнят различные учебно-боевые задачи в населенных пунктах и на местности со сложным рельефом в снежно-морозную погоду.

Французские войска готовятся войти в Украину
Французские войска готовятся войти в Украину
23:11 1266
США о перемирии Израиля и ХАМАС: «Эрдоган это сделал»
США о перемирии Израиля и ХАМАС: «Эрдоган это сделал» обновлено 23:31
23:31 3932
Американские аналитики: «Россия аннексирует Беларусь»
Американские аналитики: «Россия аннексирует Беларусь»
21:47 2120
Жесткие заявления Байрамова в адрес США
Жесткие заявления Байрамова в адрес США
19:34 6504
Путин ждет «особого гостя» из США
Путин ждет «особого гостя» из США
19:19 4492
Экс-чиновник Минобороны Азербайджана получил 10 лет
Экс-чиновник Минобороны Азербайджана получил 10 лет
18:51 3828
Важные договоренности Азербайджана и Армении
Важные договоренности Азербайджана и Армении
18:13 7038
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз наша корреспонденция; все еще актуально
12:02 5666
У Трампа назвали недостаточными санкции против России
У Трампа назвали недостаточными санкции против России ОБНОВЛЕНО 21:32
21:32 4603
Москва не хочет отдавать Приднестровье Молдове
Москва не хочет отдавать Приднестровье Молдове главная тема
16:40 4943
Ультраправые министры ставят Нетаньяху ультиматум
Ультраправые министры ставят Нетаньяху ультиматум
17:37 2968

ЭТО ВАЖНО

Французские войска готовятся войти в Украину
Французские войска готовятся войти в Украину
23:11 1266
США о перемирии Израиля и ХАМАС: «Эрдоган это сделал»
США о перемирии Израиля и ХАМАС: «Эрдоган это сделал» обновлено 23:31
23:31 3932
Американские аналитики: «Россия аннексирует Беларусь»
Американские аналитики: «Россия аннексирует Беларусь»
21:47 2120
Жесткие заявления Байрамова в адрес США
Жесткие заявления Байрамова в адрес США
19:34 6504
Путин ждет «особого гостя» из США
Путин ждет «особого гостя» из США
19:19 4492
Экс-чиновник Минобороны Азербайджана получил 10 лет
Экс-чиновник Минобороны Азербайджана получил 10 лет
18:51 3828
Важные договоренности Азербайджана и Армении
Важные договоренности Азербайджана и Армении
18:13 7038
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз наша корреспонденция; все еще актуально
12:02 5666
У Трампа назвали недостаточными санкции против России
У Трампа назвали недостаточными санкции против России ОБНОВЛЕНО 21:32
21:32 4603
Москва не хочет отдавать Приднестровье Молдове
Москва не хочет отдавать Приднестровье Молдове главная тема
16:40 4943
Ультраправые министры ставят Нетаньяху ультиматум
Ультраправые министры ставят Нетаньяху ультиматум
17:37 2968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться