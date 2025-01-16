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Французские войска готовятся войти в Украину

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Франция провела военные учения в рамках подготовки к потенциальному вводу своих войск на территорию Украины. Об этом в среду, 15 января, сообщило издание Intelligence Online.

Учения Persée продолжались 10 дней осенью 2024 года на полигоне во Франции, и в них приняли участие около 3200 военных. В ходе маневров отрабатывалось отражение потенциального прорыва войск РФ в Украину с территории Беларуси.

Если сообщаемые данные верны, то можно предположить, что речь идет именно о расположении сил на северных рубежах Украины, что позволит Киеву снять оттуда свои подразделения. Для учений была выбрана территория, которая напоминала по своим характеристикам излучину реки Днепр к северу от Киева.

По данным Intelligence Online, основными целями учений были отработка применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

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