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Российские дипломаты зашли куда не надо, и были выгнаны

00:14 1556

Несколько российских дипломатов, пришедших на экскурсию по зданию британского парламента в Лондоне, в какой-то момент отделились от общей группы и зашли в помещения Палаты лордов, закрытые для посещений, откуда их выгнала охрана, сообщает в эксклюзивном материале британская газета The Guardian.

Как пишет издание, досадный инцидент, «встревоживший сотрудников службы безопасности и вызвавший частные предупреждения со стороны спикеров обеих палат», произошел накануне Рождества, которое в Великобритании отмечают 25 декабря.

«Скорее всего, они просто хотели похвастаться в Кремле, что «проникли в британский парламент», — цитирует газета свой источник в парламенте. — Увы, формально это правда — но поймали их до того, как был нанесен какой-либо ущерб».

Впрочем, в британском правительстве к инциденту отнеслись более чем серьезно. Депутатам обеих палат было разослано письмо с предупреждением не приглашать дипломатов из России в здание парламента даже в частном порядке.

Пока непонятно, посещали ли россияне экскурсию, устроенную по личной инициативе кого-то из сотрудников или самих депутатов, или купили билеты как обычные туристы.

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