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США пожалели дочь экс-министра обороны России

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Из санкционного списка США была исключена Наталья Сердюкова – дочь бывшего министра обороны России и индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

«Из санкционного списка управления по контролю за иностранными активами были удалены следующие данные: Cердюкова Наталья Анатольевна, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», – говорится в заявлении.

Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 гг. В 2022 г., будучи главой авиакластера «Ростеха», он был внесен в санкционный список США вместе с супругой и двумя детьми. Под ограничения тогда также попали «Ростех» и входящая в него Объединенная авиастроительная корпорация. В решении говорилось, что санкции призваны ослабить военные возможности России.

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