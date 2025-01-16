В США сменили ярого сторонника Украины на противника помощи Киеву

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выбрал на должность председателя влиятельного комитета по вопросам разведки критика помощи Украине Рика Кроуфорда. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

О назначении Кроуфорда председателем влиятельного комитета по вопросам разведки нижней палаты Конгресса стало известно менее чем через день после неожиданного устранения с этой должности "ястреба" Майка Тернера.

Джонсон объяснил свое решение тем, что разведывательное сообщество нуждается в "свежем старте" и что избранный президент США Дональд Трамп не имеет никакого отношения к этому.

В то же время, как напоминает Bloomberg, Тернер разошелся с Трампом во взглядах на Украину, став одним из самых сильных ее сторонников, и выступал за постоянную помощь в сфере безопасности и ускорение ее поставок.

Рик Кроуфорд, который возглавит комитет по вопросам разведки Палаты представителей, говорил, что поддерживает военную помощь Украине, но против того, чтобы "отправлять ваши налоги на европейские каникулы для оплаты зарплат чиновников или субсидий фермерам какой-то другой страны".

В апреле 2024 года он проголосовал против пакета помощи Украине и союзам на сумму $60,8 млрд, который содержал $9 млрд экономической помощи.

По информации СМИ, представители избранного президента США Дональда Трампа в разговорах с европейскими партнерами признают, что не смогут быстро завершить войну в Украине, и обещают продолжить ее поддержку.

В то же время в декабре Трамп не исключал возможность уменьшения помощи Киеву.