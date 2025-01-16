Путин отправил россиян на военные сборы

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 января, подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, организация сборов поручена правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ.

Указ, вступающий в силу незамедлительно, содержит два секретных пункта с пометкой «для служебного пользования». В них, как предполагается, зафиксированы численность граждан, которых отправят на сборы, и сроки их проведения.

Военные сборы зимой — редкая практика для России. В последние 20 лет сборы проводились весной либо летом. Указ Путина о сборах прошлого года был подписан 1 марта, в 2023 году — 10 мая, в 2022-м и 2021-м — 26 апреля, в 2020-м — 29 июня. Сборы 2019 года были объявлены в конце февраля, а проводились в марте, а сборы 2004-18 годов начинались в марте – июне.

Последние январские сборы состоялись в России в 2003 году — соответствующий указ Путин подписал 29 декабря 2022 года. Аналогичным образом проводились сборы 2001-02 годов: указ выходил в один из последних дней предыдущего года. Сборы 2000 года Путин объявил 27 января.