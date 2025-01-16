Путин пытается успокоить своего африканского союзника

Президент РФ Владимир Путин стремится заверить ключевого африканского союзника в том, что он может рассчитывать на военную помощь Кремля после того, как Россия не смогла предотвратить крах режима Асада в Сирии.

Как пишет издание The Times, президент Центральноафриканской Республики Туадера поддерживается наемниками из российской группы "Вагнер" с 2018 года, когда они были направлены в богатую алмазами и золотом африканскую страну.

Туадера посетил Москву, чтобы обсудить вопросы, в том числе "весьма деликатные, связанные с поддержанием безопасности", сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, что в 2023 году силы "Вагнера" помогли Туадере организовать и одержать победу на референдуме, который снял ограничения на сроки президентских полномочий. Референдум состоялся, несмотря на то, что повстанческие силы контролировали большую часть страны, а треть населения была перемещена в результате боевых действий.

"Вагнеровцы" получил контроль над прибыльными золотыми, алмазными и лесными ресурсами в ЦАР в обмен на сохранение его власти. Критики прозвали Туадеру "президентом Вагнером" за его зависимость от наемнической группы.

Как пишет издание, Туадера - первый иностранный лидер, посетивший Путина в этом году, а переговоры в Кремле состоялись после того, как Башар Асад был вынужден бежать из Сирии в Россию в прошлом месяце.

Помимо операций в ЦАР, ЧВК "Вагнер", которая теперь также действует под названием Африканский корпус, воевала на стороне военной хунты в Мали и режима Асада в Сирии. Она также имела военное присутствие в Ливии, Мозамбике и Судане, поскольку Кремль стремится расширить свое влияние по всей Африке.

Недавний успех повстанцев в Сирии может побудить Туадеру начать рассматривать альтернативные гарантии безопасности, сказал Самуэль Рамани, эксперт по влиянию России в Африке в аналитическом центре Королевского объединенного института оборонных исследований. Россия стремится открыть военную базу в ЦАР, но соглашение пока не достигнуто. Он добавил:

"Я думаю, русские чувствуют, что он может колебаться, и поэтому они хотят укрепить его авторитет. Соединенные Штаты не отказались от идеи борьбы за влияние в Центральноафриканской Республике".

Выступая в Кремле, Туадера назвал ЧВК "Вагнер" "российскими инструкторами" и сказал Путину, что они помогли превратить его армию в силу, способную "давать отпор террористам" и защищать от других угроз.