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Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
02:42 709

С 1 января в России вступили в силу новые, значительно более жесткие правила в отношении мигрантов. В связи с этим проводится депортация лиц, у которых истек срок разрешения на пребывание в стране. Среди депортированных есть и граждане Азербайджана.

Как сообщают российские СМИ, 16 января в Ставрополе состоялось судебное разбирательство по очередной группе нарушителей. Установлено, что пять граждан Азербайджана и один гражданин Узбекистана превысили срок пребывания в России. Они не планировали покидать страну, тем самым нарушив закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

На суде обвиняемые признали свою вину. Им назначен штраф и вынесено постановление о принудительном выдворении за пределы России. Решения суда пока не вступили в законную силу.

Азербайджанские мигранты оказались в полицейских участках Дагестана

Однако группа граждан Азербайджана, направленных на депортацию, оказалась в Дагестане из-за закрытия сухопутных границ. Один из них, мигрант по имени Теймур Абдуллаев, написал на своей странице в социальной сети, что вместе с еще шестью гражданами Азербайджана получил решение о депортации. Но из-за закрытых сухопутных границ они не смогли пересечь границу в направлении Дагестана и в настоящее время находятся в одном из полицейских участков Махачкалы.

«Россия нас пропустила, но Азербайджан из-за закрытых границ вернул обратно. Мы сейчас в отделении полиции в Махачкале, еще около 20 азербайджанских мигрантов находятся в местах временного содержания в Дагестане. Их поэтапно отправляют к границе. Нам ставят условие: если Азербайджан не принимает, подпишите контракт и идите на шесть месяцев воевать в Украину. Если погибнете, мы откроем счет и будем каждый месяц перечислять деньги вашим семьям. Если выживете и вернетесь, автоматически получите гражданство. За время участия в боевых действиях обещают выплатить 4 миллиона рублей. Если бы не переводчик, нас уже заставили бы подписать контракт», — рассказал он.

Теймур Абдуллаев также сообщил, что их заставляют заниматься строительными работами во дворе отделения полиции: «Здесь есть ветхие здания, мы их ремонтируем. Пока не примет Азербайджан, мы остаемся здесь».

У азербайджанских мигрантов один билет - на чужую войну в Украину

Следует отметить, что в соответствии с новыми правилами мигранты, получившие гражданство России, обязаны в установленный срок встать на учет в военкоматах. В противном случае их гражданство аннулируется, и выносится решение о депортации. Несколько дней назад в Ставрополе из-за несоблюдения этого требования у четырех мигрантов из бывших советских республик было аннулировано гражданство, и они были депортированы.

Власти России сообщили, что в прошлом году из страны было депортировано 80 тысяч мигрантов. Ожидается, что в этом году процесс ускорится. По данным министерства внутренних дел, число нелегальных мигрантов в России приближается к 760 тысячам человек.

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