Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну

С 1 января в России вступили в силу новые, значительно более жесткие правила в отношении мигрантов. В связи с этим проводится депортация лиц, у которых истек срок разрешения на пребывание в стране. Среди депортированных есть и граждане Азербайджана. Как сообщают российские СМИ, 16 января в Ставрополе состоялось судебное разбирательство по очередной группе нарушителей. Установлено, что пять граждан Азербайджана и один гражданин Узбекистана превысили срок пребывания в России. Они не планировали покидать страну, тем самым нарушив закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. На суде обвиняемые признали свою вину. Им назначен штраф и вынесено постановление о принудительном выдворении за пределы России. Решения суда пока не вступили в законную силу.

Однако группа граждан Азербайджана, направленных на депортацию, оказалась в Дагестане из-за закрытия сухопутных границ. Один из них, мигрант по имени Теймур Абдуллаев, написал на своей странице в социальной сети, что вместе с еще шестью гражданами Азербайджана получил решение о депортации. Но из-за закрытых сухопутных границ они не смогли пересечь границу в направлении Дагестана и в настоящее время находятся в одном из полицейских участков Махачкалы. «Россия нас пропустила, но Азербайджан из-за закрытых границ вернул обратно. Мы сейчас в отделении полиции в Махачкале, еще около 20 азербайджанских мигрантов находятся в местах временного содержания в Дагестане. Их поэтапно отправляют к границе. Нам ставят условие: если Азербайджан не принимает, подпишите контракт и идите на шесть месяцев воевать в Украину. Если погибнете, мы откроем счет и будем каждый месяц перечислять деньги вашим семьям. Если выживете и вернетесь, автоматически получите гражданство. За время участия в боевых действиях обещают выплатить 4 миллиона рублей. Если бы не переводчик, нас уже заставили бы подписать контракт», — рассказал он. Теймур Абдуллаев также сообщил, что их заставляют заниматься строительными работами во дворе отделения полиции: «Здесь есть ветхие здания, мы их ремонтируем. Пока не примет Азербайджан, мы остаемся здесь».