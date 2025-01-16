Сделка состоялась. Израиль и ХАМАС подписали соглашение. Что дальше?
Первый этап подписанного 16 января в Дохе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение 33 израильских пленников в обмен на 2 тыс. палестинских заключенных.
Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
Согласно информации, первый этап сделки продлится 42 дня, а реализация соглашения начнется через два-три дня после его подписания. В первую очередь будут освобождены 33 заложника: сначала женщины и дети, затем женщины-солдаты, затем мужчины старше 50 лет и молодые люди, которые определены как «гуманитарные случаи». В обмен на это Израиль освободит содержащихся в его тюрьмах 2 тыс. осужденных террористов, в том числе около тысячи человек, задержанных после событий 7 октября 2023 года. Порядка 250 человек из числа утвержденных для обмена палестинских заключенных отбывают пожизненные сроки. В рамках сделки не будет освобожден ни один из террористов, принимавших непосредственное участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, отмечает газета.
* * * 07:41
Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня, сообщили Axios и Jerusalem Post со ссылкой на источники.
Чуть позже офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание Израилем, ХАМАС, США и Катаром сделки по перемирию в Газе, сообщила The Times of Israel.
Таким образом, Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка также предусматривает постепенное освобождение заложников в обмен на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.
Премьер-министр созвал на 17 января заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению. Однако заседание полного состава Кабмина состоится не раньше вечера субботы, 18 января, отмечает издание. Это связано с тем, что противникам сделки должно быть предоставлено 24 часа на подачу ходатайства в Верховный суд, а заседание в пятницу днем, 17 января, не даст им достаточно времени для этого, поскольку многие из них религиозны и соблюдают шаббат. Проведение заседания полного состава Кабинета министров в субботу, 18 января, означает, что 24-часовой период для подачи петиций не закончится до позднего вечера воскресенья, 19 января, а это значит, что сделка не вступит в силу до понедельника, 20 января.
Ранее планировалось, что заключение сделки пройдет на день раньше. Правительство назвало причиной задержки голосования по этому вопросу разногласия с ХАМАС, возникшие в последний момент, пишет The Jerusalem Post.
На первом этапе сделки ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложника, большая часть из них, предположительно, остаются в живых. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. В ответ Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных. По данным израильского правительства, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014–2015 годах. По меньшей мере 34 числятся погибшими.
Соглашение было достигнуто при посредничестве США, Катара и Египта. Непрямые переговоры между воюющими сторонами велись в Дохе и Каире. По условиям соглашения, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинет большую часть районов сектора Газа, сохранив военное присутствие лишь в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, а также в специальной буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем. Гражданское население Газы сможет вернуться в свои дома, в том числе на севере, наиболее пострадавшем от боевых действий. На 16-й день начнутся переговоры о второй фазе перемирия, в ходе которой Израилю могут быть переданы заложники-мужчины и остающиеся тела погибших пленников. По словам Байдена, третья фаза сделки будет фокусироваться на послевоенном восстановлении Газы.
При этом источники американской The Washington Post (WP) утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в надежде сохранить правительственную коалицию пообещал своим ультраправым партнерам, что военная операция в секторе Газа может возобновиться после завершения первого этапа сделки. В статье указано, что эти слова прозвучали после информации о согласовании и официальном подписании с ХАМАС сделки о прекращении огня в анклаве и обмене заложниками. Это вызвало критику со стороны партнеров по коалиции — министра финансов Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, пригрозивших покинуть правительство.
Предыдущее перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. Стороны дважды продлевали его больше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 105 израильских и иностранных заложников.