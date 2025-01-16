Сделка состоялась. Израиль и ХАМАС подписали соглашение. Что дальше?

Первый этап подписанного 16 января в Дохе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение 33 израильских пленников в обмен на 2 тыс. палестинских заключенных. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post. Согласно информации, первый этап сделки продлится 42 дня, а реализация соглашения начнется через два-три дня после его подписания. В первую очередь будут освобождены 33 заложника: сначала женщины и дети, затем женщины-солдаты, затем мужчины старше 50 лет и молодые люди, которые определены как «гуманитарные случаи». В обмен на это Израиль освободит содержащихся в его тюрьмах 2 тыс. осужденных террористов, в том числе около тысячи человек, задержанных после событий 7 октября 2023 года. Порядка 250 человек из числа утвержденных для обмена палестинских заключенных отбывают пожизненные сроки. В рамках сделки не будет освобожден ни один из террористов, принимавших непосредственное участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, отмечает газета.

* * * 07:41 Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня, сообщили Axios и Jerusalem Post со ссылкой на источники. Чуть позже офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание Израилем, ХАМАС, США и Катаром сделки по перемирию в Газе, сообщила The Times of Israel. Таким образом, Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка также предусматривает постепенное освобождение заложников в обмен на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

Премьер-министр созвал на 17 января заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению. Однако заседание полного состава Кабмина состоится не раньше вечера субботы, 18 января, отмечает издание. Это связано с тем, что противникам сделки должно быть предоставлено 24 часа на подачу ходатайства в Верховный суд, а заседание в пятницу днем, 17 января, не даст им достаточно времени для этого, поскольку многие из них религиозны и соблюдают шаббат. Проведение заседания полного состава Кабинета министров в субботу, 18 января, означает, что 24-часовой период для подачи петиций не закончится до позднего вечера воскресенья, 19 января, а это значит, что сделка не вступит в силу до понедельника, 20 января. Ранее планировалось, что заключение сделки пройдет на день раньше. Правительство назвало причиной задержки голосования по этому вопросу разногласия с ХАМАС, возникшие в последний момент, пишет The Jerusalem Post. На первом этапе сделки ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложника, большая часть из них, предположительно, остаются в живых. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. В ответ Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных. По данным израильского правительства, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014–2015 годах. По меньшей мере 34 числятся погибшими.