Американцы угрожают Грузии изоляцией

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия может попасть в изоляцию в связи с нападением на главу оппозиционной партии «За Грузию» и бывшего премьера страны Георгия Гахарию.

«Мы решительно осуждаем насилие против мирных протестующих... и оппозиционеров... Это очередной пример репрессивных тактик «Грузинской мечты», которая оставит страну в изоляции», — говорится в заявлении в соцсети Х.

Георгий Гахария был избит в ночь на 15 января в Батуми. По предварительным данным, это сделали активисты правящей партии, проживающие в том же отеле. МВД Грузии начало расследование. Политика доставили в больницу с переломом носа и сотрясением мозга, но он покинул ее по собственному желанию.

В Грузии с осени продолжаются протесты из-за решения властей отложить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС. Акции сопровождались столкновениями протестующих и силовиков с использованием пиротехники, слезоточивого газа и водометов.