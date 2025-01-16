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Гренландия не хочет быть частью США

08:25 1609

Министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наайя Натаниэльсен в колонке для американской The Washington Post (WP) отметила, что остров не хотел бы стать частью США, но готов с ними к деловой сделке.

Автор колонки отметила экономический потенциал Гренландии и пригласила американские компании к более тесному взаимодействию. Натаниэльсен отметила, что на острове есть 39 из 50 минералов, признанных США критически важными. Стороны сотрудничают в этой сфере, и последнее соглашение подписали в 2019 году при Дональде Трампе.

«Сейчас большинство лицензий на добычу полезных ископаемых в Гренландии — по 23 — у компаний из Канады и Великобритании. У США всего одна, но я уверена, что картина может измениться», — заключила министр.

О планах контролировать Гренландию Трамп заявлял с конца 2024 года. Он называл это вопросом «национальной безопасности и свободы во всем мире» и не стал обещать неприменения для этого военной силы. Премьер Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что вопрос о независимости острова должны решать только его жители.

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