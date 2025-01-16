Арестовали главу службы охраны президента Южной Кореи

Полиция Республики Корея арестовала исполняющего обязанности директора службы охраны президента Ким Сон Хуна.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ким Сон Хуна задержали после того, как он прибыл в штаб-квартиру Национального управления расследований в Сеуле на допрос. Исполняющий обязанности директора спецслужбы трижды не явился на допрос после первой попытки ареста президента 3 января, что послужило основанием для обращения за ордером на арест. Ким Сон Хуна подозревают в препятствовании органам власти при исполнении. Сам он перед задержанием заявил, что исполнял свои «законные обязанности по обеспечению безопасности».