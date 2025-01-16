USD 1.7000
EUR 1.7488
RUB 1.6559
Подписаться на уведомления
Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков
Новость дня
Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков

Неудача Маска

09:50 1370

Седьмой испытательный полет самой мощной и тяжелой ракеты в истории Starship закончился неудачей.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ракета стартовала с космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Первая многоразовая ступень Super Heavy вывела корабль на орбиту, после чего вернулась на землю и приземлилась на стартовой площадке. Верхняя ступень отделилась в небе, на ней включились все шесть двигателей Raptor. Но затем связь с кораблем была потеряна, и он рухнул.

Седьмой испытательный полет ракеты Starship

«После разделения верхняя ступень Starship успешно зажгла все шесть двигателей Raptor и приготовилась к восхождению в космос. До завершения запуска, примерно через 8,5 минут полета, телеметрия с ней была потеряна. Первоначальные данные указывают на то, что в кормовой части корабля возник пожар, что привело к быстрому незапланированному разрушению с падением обломков в Атлантический океан», - цитирует Дойче велле сообщение компании SpaceX миллиардера Илона Маска.

Там отметили, что уже расследуют причины крушения и готовятся к восьмому запуску.

«Предварительные данные говорят о том, что у нас была утечка кислорода/топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля. Она была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия. Помимо само собой разумеющейся двойной проверки на наличие утечек, мы добавим пожаротушение к этому объему и, вероятно, увеличим площадь вентиляционного отверстия», - прокомментировал Маск. По его словам, восьмой запуск состоится уже в ближайшем месяце.

Starship - крупнейшая и самая мощная ракета в истории. Как сообщает SpaceX, корабль будет способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс. Общая расчетная грузоподъемность системы составляет 150 тонн. Многоразовая система Starship состоит из 70-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship с дополнительными двигателями.

Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну
Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну главное на этот час
02:42 10261
Ираклий Кобахидзе в Баку
Ираклий Кобахидзе в Баку фото
10:34 678
Америка все дальше от Украины и все ближе к Путину
Америка все дальше от Украины и все ближе к Путину горячая тема; все еще актуально
16 января 2025, 15:00 5264
В Баку начинается суд над обвиняемыми в военных преступлениях армянами
В Баку начинается суд над обвиняемыми в военных преступлениях армянами
10:30 667
Американцы угрожают Грузии изоляцией
Американцы угрожают Грузии изоляцией
07:50 2667
Мариана Василева уволена с должности замминистра молодежи и спорта
Мариана Василева уволена с должности замминистра молодежи и спорта
16 января 2025, 18:30 14415
Израиль не выиграл, ХАМАС не проиграл
Израиль не выиграл, ХАМАС не проиграл время собирать камни
16 января 2025, 13:57 4089
Дания не сдаст Гренландию без боя
Дания не сдаст Гренландию без боя
00:17 4326
Французские войска готовятся войти в Украину
Французские войска готовятся войти в Украину
16 января 2025, 23:11 7400
США о перемирии Израиля и ХАМАС: «Эрдоган это сделал»
США о перемирии Израиля и ХАМАС: «Эрдоган это сделал» обновлено 23:31
16 января 2025, 23:31 9573
Американские аналитики: «Россия аннексирует Беларусь»
Американские аналитики: «Россия аннексирует Беларусь»
16 января 2025, 21:47 5031

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну
Азербайджан не принимает. А Россия хочет отправить азербайджанцев на войну главное на этот час
02:42 10261
Ираклий Кобахидзе в Баку
Ираклий Кобахидзе в Баку фото
10:34 678
Америка все дальше от Украины и все ближе к Путину
Америка все дальше от Украины и все ближе к Путину горячая тема; все еще актуально
16 января 2025, 15:00 5264
В Баку начинается суд над обвиняемыми в военных преступлениях армянами
В Баку начинается суд над обвиняемыми в военных преступлениях армянами
10:30 667
Американцы угрожают Грузии изоляцией
Американцы угрожают Грузии изоляцией
07:50 2667
Мариана Василева уволена с должности замминистра молодежи и спорта
Мариана Василева уволена с должности замминистра молодежи и спорта
16 января 2025, 18:30 14415
Израиль не выиграл, ХАМАС не проиграл
Израиль не выиграл, ХАМАС не проиграл время собирать камни
16 января 2025, 13:57 4089
Дания не сдаст Гренландию без боя
Дания не сдаст Гренландию без боя
00:17 4326
Французские войска готовятся войти в Украину
Французские войска готовятся войти в Украину
16 января 2025, 23:11 7400
США о перемирии Израиля и ХАМАС: «Эрдоган это сделал»
США о перемирии Израиля и ХАМАС: «Эрдоган это сделал» обновлено 23:31
16 января 2025, 23:31 9573
Американские аналитики: «Россия аннексирует Беларусь»
Американские аналитики: «Россия аннексирует Беларусь»
16 января 2025, 21:47 5031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться