Байден «портит праздник» Трампу

Глава уходящей американской администрации Джо Байден до заверения срока своих полномочий может в упреждающем порядке помиловать лиц, которые могут оказаться в немилости у избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, несмотря на то что многие сотрудники Белого дома собирают вещи перед инаугурацией Трампа, намеченной на 20 января, в администрации ожидают, что Байден в оставшийся промежуток времени подпишет еще несколько указов. В частности, он рассчитывает принять меры с целью борьбы с дискриминацией по половому признаку.

Кроме того, «Байден рассматривает возможность помилования в упреждающем порядке лиц, которые могут оказаться в немилости у администрации Трампа», подчеркивает газета. По мнению WP, активность Байдена в завершение его президентского срока «свидетельствует о его убежденности в том, что Трамп представляет уникальную угрозу американским традициям».