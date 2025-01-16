В Баку начинается суд над обвиняемыми в военных преступлениях армянами

В Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана было проведено расследование уголовного дела по фактам совершения акта агрессии против Азербайджанской Республики и ее народа, оккупации, геноцида, других преступлений против мира и человечности, военных преступлений, терроризма и финансирования терроризма и других многочисленных преступлений.

2 мая 2024 года решением генпрокурора Азербайджана 1389 уголовных дел, расследуемых в Генпрокуратуре и других следственных органах страны в связи с преступлениями, совершенными в период с октября 1987 года по 22 апреля 2024 года, были объединены в одно производство. Расследование велось следовательским составом Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Военной прокуратуры под руководством Генпрокуратуры Азербайджанской Республики.

На основании собранных достоверных доказательств в общей сложности по 2548 эпизодам 15 человек привлечены в качестве обвиняемых по преступлениям, совершенным вооруженными силами Республики Армения и незаконными вооруженными формированиями. Гукасян Аркадий Аршавирович, Арутюнян Араик Владимирович, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Бабаян Давит Климович, Мнацаканян Лева Генрихи, Манукян Давит Азати, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомероси, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Бегларян Василий Ивани и Газарян Эрик Роберти соответственно периодам их участия в преступных деяниях обвиняются по следующим статьям УК Азербайджанской Республики: 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям. Каждому из обвиняемых обеспечены защита, использование языка, который он знает, и другие процессуальные права. Обвиняемые также обеспечены адвокатом.

В отношении Рубена Варданяна, обвиняемого в военных преступлениях, в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики было проведено расследование уголовного дела по фактам терроризма, финансирования терроризма, совершения преступлений против мира и человечности, военных преступлений и других многочисленных преступлений против Азербайджанской Республики и народа. На основании собранных достоверных доказательств обвиняемый Рубен Варданян был признан виновным в создании и организации деятельности незаконных вооруженных формирований и группировок в так называемой «НКР», созданной на оккупированных Республикой Армения территориях Азербайджанской Республики. Ему было предъявлено обвинение по следующим статьям УК Азербайджанской Республики: 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и по другим деяниям, наказание по которым предусмотрено другими статьями Уголовного кодекса. Ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении действий по указанным статьям.

В ходе расследования были обеспечены право обвиняемого на защиту, использование языка, который он знает, и другие процессуальные права. Обвиняемый был обеспечен адвокатами по своему выбору, поданные им и его адвокатами ходатайства были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приняты соответствующие решения.