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Ираклий Кобахидзе в Баку

фото
10:34 687

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

В честь премьер-министра Грузии в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, был выстроен почетный караул.

Ираклия Кобахидзе в аэропорту встретили вице-премьер Азербайджанской Республики Самир Шарифов и другие официальные лица.

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