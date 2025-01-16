Ираклий Кобахидзе в Баку
10:34 687
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
В честь премьер-министра Грузии в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, был выстроен почетный караул.
Ираклия Кобахидзе в аэропорту встретили вице-премьер Азербайджанской Республики Самир Шарифов и другие официальные лица.
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