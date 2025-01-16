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Украина потеряла половину месторождений лития

10:54 135

С начала войны России против Украины Киев утратил контроль над двумя из четырех месторождений лития — ключевых экономических ресурсов, пишет американский портал OilPrice.

Издание со ссылкой на результаты геологических исследований отмечает, что в Украине находится около 500 тыс. т запасов лития, это одни из крупнейших запасов в Европе.

Эксперт по национальной безопасности и основатель компании Ecological Futures Group Род Шуновер заявил, что Украина с ее значительными запасами и местоположением является «многообещающим партнером» для ЕС.

«Если контроль будет восстановлен, эти ресурсы со временем могут стать основой стратегической независимости Европы в отношении критически важных минералов», — считает Шуновер.

Президент Украины Владимир Зеленский включал пункт о совместной с западными странами защите и использовании ресурсов страны, в том числе лития, в представленный осенью план победы. Им заинтересовался избранный президент США Дональд Трамп, писала Financial Times.

Литий — один из наиболее востребованных редких металлов в мире, который называют «белым золотом». В частности, его используют при производстве стекла и керамики, автомобилей, авиации и военной техники, в металлургии, ядерной энергетике и медицине. Крупнейшие месторождения лития расположены в Чили, Боливии, США, Аргентине, Конго, Китае, Бразилии, Сербии и Австралии. Он в том числе играет ключевую роль по снижению зависимости ЕС от ископаемого топлива и при переходе на зеленую энергию.

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