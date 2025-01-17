Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен

Присутствие «внерегиональных сил» в регионе (Южного Кавказа) может «дестабилизировать ситуацию», заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наш верховный руководитель и мы все считаем, что все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными странами. Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил в нашем регионе только может усугубить ситуацию и дестабилизировать ситуацию», - сказал он.

Пезешкиан также заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «подчеркивает важность укрепления отношений с Россией».