Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен
Присутствие «внерегиональных сил» в регионе (Южного Кавказа) может «дестабилизировать ситуацию», заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Наш верховный руководитель и мы все считаем, что все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными странами. Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил в нашем регионе только может усугубить ситуацию и дестабилизировать ситуацию», - сказал он.
Пезешкиан также заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «подчеркивает важность укрепления отношений с Россией».
*** 15:20
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проводят переговоры в Кремле.
Как сообщает ТАСС, в повестке широкий круг тем. Среди них развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта. Также будет обсуждаться обстановка на Южном Кавказе, положение дел вокруг иранской ядерной программы. Кроме того, речь пойдет о расширении двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.
По окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и сделают заявления для СМИ.
January 17, 2025
* * * 11:27
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Россию, передает ТАСС.
Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2 около 10:17 мск.
На выходе из самолета Пезешкиана встретила российская делегация во главе с министром энергетики Сергеем Цивилевым.
Планируется, что Пезешкиан проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, после чего президенты подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.