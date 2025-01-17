USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Азербайджан открыл сухопутную границу с Грузией?
Новость дня
Азербайджан открыл сухопутную границу с Грузией?

Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен

видео; обновлено 16:04
16:04 3666

Присутствие «внерегиональных сил» в регионе (Южного Кавказа) может «дестабилизировать ситуацию», заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наш верховный руководитель и мы все считаем, что все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными странами. Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил в нашем регионе только может усугубить ситуацию и дестабилизировать ситуацию», - сказал он.

Пезешкиан также заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «подчеркивает важность укрепления отношений с Россией».

*** 15:20

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проводят переговоры в Кремле.

Как сообщает ТАСС, в повестке широкий круг тем. Среди них развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта. Также будет обсуждаться обстановка на Южном Кавказе, положение дел вокруг иранской ядерной программы. Кроме того, речь пойдет о расширении двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

По окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и сделают заявления для СМИ.

* * * 11:27

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Россию, передает ТАСС.

Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2 около 10:17 мск.

На выходе из самолета Пезешкиана встретила российская делегация во главе с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

Планируется, что Пезешкиан проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, после чего президенты подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.

Политзеки в обмен на терроризм
Политзеки в обмен на терроризм по ту сторону океана
15:15 1823
ХАМАС и Израиль без разногласий
ХАМАС и Израиль без разногласий обновлено 15:38
15:38 4749
Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен
Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен видео; обновлено 16:04
16:04 3667
Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину
Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину
14:57 1375
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе. Подписаны документы
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе. Подписаны документы фото; обновлено 14:39
14:39 2372
Ильхам Алиев призвал брать пример с Азербайджана и Грузии
Ильхам Алиев призвал брать пример с Азербайджана и Грузии фото; обновлено 17:00
17:00 5913
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
13:35 1989
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов видео
12:50 5139
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве»
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве» новый поворот
12:10 4422
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов видео; обновлено 13:44
13:44 7225
14 лет Имрану Хану
14 лет Имрану Хану
11:37 3207

ЭТО ВАЖНО

Политзеки в обмен на терроризм
Политзеки в обмен на терроризм по ту сторону океана
15:15 1823
ХАМАС и Израиль без разногласий
ХАМАС и Израиль без разногласий обновлено 15:38
15:38 4749
Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен
Пезешкиан заявляет: Посторонним вход воспрещен видео; обновлено 16:04
16:04 3667
Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину
Фидан обсудит в Баку Сирию, Газу и Украину
14:57 1375
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе. Подписаны документы
Продуктивные переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе. Подписаны документы фото; обновлено 14:39
14:39 2372
Ильхам Алиев призвал брать пример с Азербайджана и Грузии
Ильхам Алиев призвал брать пример с Азербайджана и Грузии фото; обновлено 17:00
17:00 5913
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
Кремль: Народ поддерживает Путина из-за успехов на фронте
13:35 1989
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов
В Армении протесты из-за карабахских сепаратистов видео
12:50 5139
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве»
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве» новый поворот
12:10 4422
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов
В Баку начинается громкий судебный процесс: дело карабахских сепаратистов видео; обновлено 13:44
13:44 7225
14 лет Имрану Хану
14 лет Имрану Хану
11:37 3207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться