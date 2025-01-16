Орбан уверен: скоро санкции против России «выбросят в окно»

Венгрия уверена, что после завершения российско-украинской войны Запад отменит санкции против России и установит с ней нормальные отношения.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Говоря о перспективах на 2025 год, он отметил: «Самое главное, что в связи с изменившейся ситуацией начнется новый период, прежде всего в вопросах войны, мира и санкций. Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций».

В то же время Орбан подчеркнул, что «над этим надо еще поработать», поскольку лидеры Евросоюза не меняют своей позиции и пока якобы выступают за продолжение войны в Украине. «Но это пройдет», - добавил Орбан.